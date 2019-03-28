Performance audiovisuelle immersive Subassemblies Amiens

Performance audiovisuelle immersive Subassemblies Amiens samedi 28 mars 2026.

Performance audiovisuelle immersive Subassemblies

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Samedi 28 mars à 19h

— Durée 45min

— A partir de 12 ans

Une œuvre sensible qui invite à repenser notre relation au monde vivant.

Cette performance visuelle et sonore propose une expérience immersive unique. Ryoichi Kurokawa explore notre lien à la nature, à l’environnement et à la technologie à travers une perspective architecturale. Les principales sources de Subassemblies sont les données 3D des traces et ruines laissées par l’humanité (bâtiments anciens, structures à l’abandon…) et de la nature. Déformées et reconstruites sous forme de sous-ensembles (subassemblies) superposées, ces données donnent une perception de flottement.

L’œuvre peut se lire comme un espace d’expérimentation de la relation humain-nature. L’artiste, qui excelle dans l’art du code, nous transporte dans une autre réalité. 16 .

