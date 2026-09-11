Performance Aux suivantes ! Le Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Performance Aux suivantes !

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Par Juliette Steiner, comédienne, scénographe et metteuse en scène et la compagnie Quai n°7

En résonance avec l’exposition Séraphine Louis. De Senlis et sans rivale, la compagnie Quai n°7 vous propose une déambulation théâtrale.

Juliette Steiner et toute son équipe s’emparent de l’héritage des femmes artistes trop peu connues, oubliées voire dépossédées de leurs œuvres. En regard des pièces présentées au sein des expositions, les comédiennes vous proposent un parcours à la manière d’un poème plastique et théâtral, proche d’un collage surréaliste jouant à faire apparaître et disparaître des femmes artistes dans un joyeux jeu d’échos et de résonances.

Séraphine Louis, Marina Abramovic et Britney Spears sont invitées à la même table, les Guérillas Girls croisent Brigitte Fontaine ou les femmes de la Préhistoire… Mais surtout, elles entrent en dialogue avec les questions ou les doutes des comédiennes, qui à leur tour affirment leurs singularités.

Juliette Steiner brouille les pistes entre les époques et les figures pour nous inciter à être les suivant.es d’une forme de résistance par la création.Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

By Juliette Steiner, actress, set designer, and director, and the Quai n%B07 theater company

In conjunction with the exhibition “Séraphine Louis: From Senlis and Without Rival,” the Quai n°7 theater company presents a theatrical stroll.

Juliette Steiner and her entire team explore the legacy of female artists who are too little known, forgotten, or even stripped of their works. Alongside the pieces featured in the exhibitions, the actresses take you on a journey in the style ofof a visual and theatrical poem, akin to a surrealist collage that plays with making female artists appear and disappear in a joyful interplay of echoes and resonances.

Séraphine Louis, Marina Abramović, and Britney Spears are invited to the same table; do the Guerrilla Girls cross paths with Brigitte Fontaine or women from prehistory? But above all, they engage in a dialogue with the questions and doubts of the actresses, who in turn assert their own singularities.

Juliette Steiner blurs the lines between eras and figures to encourage us to become the next generation of a form of resistance through creation.

L’événement Performance Aux suivantes ! Metz a été mis à jour le 2026-09-01 par AGENCE INSPIRE METZ