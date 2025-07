Performance avec la danseuse Emmanuelle Affergan Salle Mazenod Aix-en-Provence

Performance avec la danseuse Emmanuelle Affergan Salle Mazenod Aix-en-Provence vendredi 4 juillet 2025.

Performance avec la danseuse Emmanuelle Affergan

Vendredi 4 juillet 2025 de 18h à 19h30. Salle Mazenod 2bis rue d’Italie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 19:30:00

Date(s) :

2025-07-04

La danseuse Emmanuelle Affergan, formée au Corps Sismographe®, réalisera une performance inspirée des oeuvres de Marie-Jo Hostache et d’Agnès Clouet, en interaction avec le public.

.

Salle Mazenod 2bis rue d’Italie Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 85 25 83 ines.frachon@hotmail.fr

English :

Dancer Emmanuelle Affergan, trained at Corps Sismographe®, will create a performance inspired by the works of Marie-Jo Hostache and Agnès Clouet, interacting with the audience.

German :

Die Tänzerin Emmanuelle Affergan, die im Corps Sismographe® ausgebildet wurde, wird eine von den Werken von Marie-Jo Hostache und Agnès Clouet inspirierte Performance aufführen und mit dem Publikum interagieren.

Italiano :

La danzatrice Emmanuelle Affergan, che si è formata con il Corps Sismographe®, proporrà una performance ispirata alle opere di Marie-Jo Hostache e Agnès Clouet, interagendo con il pubblico.

Espanol :

La bailarina Emmanuelle Affergan, formada en el Corps Sismographe®, ofrecerá un espectáculo inspirado en las obras de Marie-Jo Hostache y Agnès Clouet, en el que interactuará con el público.

L’événement Performance avec la danseuse Emmanuelle Affergan Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence