Performance : Blazing Live Institut suédois Paris jeudi 11 septembre 2025.

Formé à l’école de verre d’Orrefors et au Royal Institute of Art en Suède, ainsi qu’à la légendaire Pilchuck Glass School aux États-Unis, Fredrik Nielsen vit et travaille à Stockholm. Il expose en Suède comme à l’international. En plus de sa pratique personnelle, Fredrik gère The Garage Stockholm, l’un des ateliers indépendants qui ont contribué au renouveau du verre suédois. Il a reçu plusieurs commandes publiques et ses œuvres figurent dans des collections prestigieuses, notamment au Nationalmuseum de Stockholm, au Corning Museum of Glass à New York et au musée Ariana à Genève. Il collabore de longue date avec Wetterling Gallery à Stockholm. Il fait partie des artistes présenté·es dans l’exposition « Blazing Grace » à l’Institut suédois.

Markus Emilsson, commissaire de l’exposition « Blazing Grace », est lui-même artiste verrier. Il expose aussi bien dans des lieux consacrés comme des galeries ou des centres d’art, que dans des contextes moins conventionnels. Parmi ses projets, on compte une tournée d’expositions dans des habitations privées, des œuvres hybrides mêlant éléments physiques et numériques dans l’espace urbain, des parcours sculpturaux éphémères en pleine nature, une exposition d’art verrier à visiter en patins à roulettes. Son intérêt pour la relation au public l’amène régulièrement à intervenir comme commissaire, consultant ou pédagogue. Formé aux écoles du verre de Kosta et Orrefors, Markus Emilsson est également titulaire d’un master en arts appliqués de Konstfack à Stockholm. Il a été commissaire invité au Växjö Konsthall, après avoir été responsable des expositions et du développement artistique au musée The Glass Factory à Boda.

Andrew Erdos est un artiste contemporain et souffleur de verre américain. Il concentre sa pratique sur la sculpture, le design et les nouveaux medias. L’artiste travaille autour des notions de phénomènes naturels, du sublime. Les quatre éléments, la terre, l’air, le feu, et l’eau font fondamentalement partie de son processus de création. Ses pièces uniques par leur procédé de fabrication combinent les techniques ancestrales et contemporaines de travail du verre et reflètent aussi bien la nature que le monde industriel. Ses œuvres figurent dans les collections de plusieurs musées aux États-Unis (Museum of Art and Design à New York, Kemper Museum of Contemporary Art à Kansas City, New Britain Museum of American Art, entre autres) et du Mobilier National, à Paris.

La performance sera accompagnée par un DJ set de Thomas Lavernhe.

Dans le cadre de Paris Design Week.

En collaboration avec POUSH Hot Glass.

La performance aura lieu dans le jardin.

Un bar vous sera exceptionnellement ouvert dans le jardin de 18h à 21h.

En résonance avec l’exposition « Blazing Grace », le jardin accueille une performance de soufflage de verre par Fredrik Nielsen et Markus Emilsson, en collaboration avec Andrew Erdos et POUSH Hot Glass.

Le jeudi 11 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

