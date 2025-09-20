Performance chantée et dansée – L’une chante, l’autre danse Petite Ceinture du 14e (PC 14) Paris

Performance chantée et dansée – L’une chante, l’autre danse Petite Ceinture du 14e (PC 14) Paris samedi 20 septembre 2025.

Pour les Journées du Matrimoine, les deux artistes de Ballets Confidentiels (une chanteuse lyrique et une danseuse contemporaine) célèbrent le corps des femmes, clin d’oeil à l’humour, la frontalité mais aussi la tendresse du ciné-tract « Qu’est-ce qu’être une femme? » d’Agnès Varda.

Version auditorium au Conservatoire Darius Milhaud à 11h30, puis version « street » à la Petite Ceinture du 14e à 18h30

Dans le cadre des Journées du Matrimoine, hommage chanté et dansé du duo Ballets Confidentiels au ciné-tract d’Agnès Varda « Qu’est-ce qu’être une femme? »

Le samedi 20 septembre 2025

gratuit Tout public.

Petite Ceinture du 14e (PC 14) 124 avenue du général Leclerc 75014 Paris

https://mairie14.paris.fr/pages/journees-du-matrimoine-et-du-patrimoine-2023-24380#:~:text=Dans%20le%2014e%2C%20patrimoine%20s,artistes%20parfois%20oubliées%20ou%20invisibilisées. https://www.facebook.com/BalletsC?ref=hl https://www.facebook.com/BalletsC?ref=hl