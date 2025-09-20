Performance chorégraphique et musicale « Hélices sensibles » de Ludivine Large-Bessette à l’Espace Croisé CAC – Espace Croisé Roubaix

Performance chorégraphique et musicale « Hélices sensibles » de Ludivine Large-Bessette à l’Espace Croisé Samedi 20 septembre, 16h00 CAC – Espace Croisé Nord

Performance Hélices sensibles de Ludivine Large-Bessette

à 16h le samedi 20 septembre.

L’artiste investit l’ Espace Croisé pour une performance chorégraphique et musicale , accessible dès 5 ans.

Hélice sensible est une performance mêlant danse, musique et sculpture sonore autour d’un impressionnant rotor de 3 mètres de haut, qui devient partenaire de jeu et de dialogue pour un interprète. À travers cette rencontre poétique entre humain et machine, le spectacle explore avec émotion et curiosité la possibilité de nouveaux liens sensibles avec notre environnement technique et non humain.

Découverte de l’édition « Démêler l’histoire »

le samedi 20 septembre.

À l’occasion de sa performance, Ludivine Large-Bessette et l’équipe de l’Espace Croisé présenteront l’édition « Démêler l’histoire », fruit de l’exposition présentée au centre d’art en 2022

CAC – Espace Croisé 2 rue de Wasquehal, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 0320739071 https://espacecroise.com/

Espace Croisé