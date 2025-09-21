Performance chorégraphique Musée du fort de la Pompelle Puisieulx

Cette performance chorégraphique est une invitation à un voyage sensoriel, à une déambulation à la fois active et passive au cœur de l’installation et de l’architecture. Une danseuse y fait naître, en musique, un décor, un univers d’images et d’histoires, avec des rouleaux de papier de 2,50 m qui se transforment et modulent l’espace.

Par la compagnie En Lacets — Concept et interprétation : Maud Marquet, Plasticien : Jonah Melin, Régisseur : Florent Chaffiol, Musique live : Maxime Boulay, Création costume : Annabelle Locks, Regard extérieur : Mie Coquempot.

Musée du fort de la Pompelle Route de Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx Puisieulx 51500 Marne Grand Est Haut lieu de la défense de Reims et de la Première Guerre mondiale dans le nord-est de la France, le musée du Fort de la Pompelle retrace, à travers une scénographie entièrement rénovée, les grandes étapes de son histoire, de 1883 à nos jours.

L’exceptionnelle collection de casques Friesé, unique au monde, ainsi que les uniformes et les objets de la vie quotidienne des soldats plongent le visiteur dans un lieu de mémoire émouvant, où se révèlent à la fois l’expérience des hommes et la dureté des combats de la Grande Guerre en Champagne.

