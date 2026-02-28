Performance collective : Manifestation 08.03.2026

Dans une société où les images, les messages et les signes circulent sans cesse, Manifestation 08.03.2026 propose un déplacement – concret et symbolique – de l’œuvre d’art dans l’espace urbain. À partir de motifs bærtlingniens transformés en pancartes colorées, les participant⸱es sont invité⸱es à composer un cortège mené par Dahlgren. Les pancartes deviennent des « tableaux mobiles », portés à bout de bras dans la ville.

Entre hommage et détournement, la marche fait sortir l’abstraction du cadre muséal pour lui donner une présence joyeuse dans les rues. Ni protestation ni parade, Manifestation 08.03.2026 brouille les codes : les formes géométriques de Bærtling, répétées et réinterprétées collectivement, rappellent la force visuelle d’un rassemblement – mais un rassemblement sans revendication, où la visibilité est le message.

L’abstraction devient un geste partagé, une manière d’habiter et de « réhumaniser » l’espace public. Portées ensemble, ces formes deviennent un signe commun : une expérience collective plutôt qu’un slogan, une présence plutôt qu’une prise de position.

Manifestation 08.03.2026 constitue l’édition parisienne inédite d’une série de performances déjà menées par Jacob Dahlgren à San Francisco, Mexico, Stockholm et Francfort.

À vous qui souhaitez participer activement à Manifestation 08.03.2026 : il vous faut aussi suivre l’un des ateliers préparatoires (gratuits), au choix, pour réaliser votre pancarte :

06.03.2026 / 10:00 – 12:00

07.03.2026 / 14:00 – 16:00

Réciproquement, en prenant part à l’un des ateliers, vous vous engagez également à venir à Manifestation 08.03.2026.

À vous, curieux⸱se ou intrigué⸱e, qui avez envie d’assister à Manifestation 08.03.2026 sans pancarte : vous êtes le⸱a bienvenu⸱e à 16h au départ de l’Institut, ou entre 16h et 17h dans les rues du Marais (cherchez-nous !).

En partenariat avec l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Informations pratiques

Participation gratuite sous réserve d’avoir pris part à l’un des deux ateliers créatifs préalables

Départ de l’Institut suédois à 16h : rendez-vous dans la cour

Marche d’une heure environ dans les rues du Marais

Dans le cadre de l’exposition « Formes ouvertes », qui met en regard l’art abstrait de Olle Bærtling et les pratiques de sept artistes contemporain⸱es internationaux⸱les, l’artiste Jacob Dahlgren appelle à une performance collective dans les rues de Paris.

Le dimanche 08 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Gratuit sous condition de participation à l’atelier créatif

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-08T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-08T16:00:00+02:00_2026-03-08T17:00:00+02:00



+33144788020 institutsuedois@si.se



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

