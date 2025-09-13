Performance contée, récit Mon père avait 3 vaches Salle des fêtes Clohars-Carnoët
Performance contée, récit Mon père avait 3 vaches Salle des fêtes Clohars-Carnoët dimanche 18 janvier 2026.
Performance contée, récit Mon père avait 3 vaches
Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2026-01-18 17:00:00
2026-01-18
Compagnie Mouton Major
Et si monter dans une ensileuse à 7 ans pouvait changer le cours d’une vie ? Yves-Marie Le Texier, fils d’agriculteur devenu comédien/conteur, explore cette idée avec humour, poésie et humanité.
À travers 5 portraits d’agriculteurs imaginaires, il nous emmène dans un voyage tendre, drôle et profond au coeur du monde agricole breton ses souvenirs, ses espoirs, ses doutes… et ses évolutions.
Un spectacle qui fait rire, réfléchir… et surtout, qui fait du bien.
À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non !
Tout public dès 12 ans
Durée 1h .
Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90
