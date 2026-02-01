Performance contemporaine avec le trio musical de la Cie Métalepse Le Clos des Fées Paluel Dimanche 8 février, 17h00 gratuit sur réservation

Le trio de la Compagnie Métalepse invente une musique d’aujourd’hui où la partition fait se mêler des instruments à des sonorités d’accessoires improbables.

Éloignée des répertoires familiers, la Compagnie Métalepse invente une musique d’aujourd’hui où la partition fait se mêler des instruments comme la contrebassine ou le violoncelle à des sonorités aussi diverses que celles de la mailloche pour percussions ou d’accessoires improbables tels qu’un cône de cuisine. Chaque fois, le concert invite à un parcours musical hors des sentiers balisés.

S’il convient d’apporter quelques repères artistiques pour mieux situer l’ensemble Métalepse, indiquons alors que l’ouïe de ses musiciens est aussi bien influencée par le compositeur Erik Satie que par le peintre Mark Rothko ou l’écrivain Alphone Allais.

Dans l’antre de son inventive fabrique sonore, le trio compte le multi-instrumentiste Philippe-Marcel Iung (aux cordes et ustensiles) et la compositrice et violoncelliste Rebecca Handley. En régie, l’expert en habillage sonore François Casaÿs, pimente le tout. Réunis, ces musiciens hors normes excellent à créer les climats d’univers variant du lumineux à l’obscurité.

Intitulé Substances, leur nouveau programme est prometteur d’une évasion aussi temporelle que spatiale, portée par les vibrations de guitares, gongs, archets électroniques et voix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T18:00:00.000+01:00

1

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

