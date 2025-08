Performance Crème de jour + Crème de nuit Théâtre Francine Vasse Nantes

Performance Crème de jour + Crème de nuit Théâtre Francine Vasse Nantes jeudi 12 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 20:00 – 21:30

Gratuit : non Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 13 € / Tarif très réduit : 5 € Tout public

Par Lucile Cartreau et Elisabeth HéraultLe duo est un rituel de la salle de bain, un cri poétique, une émancipation viscérale sur musique électronique en direct. La création participative prolonge cette quête en une virée nocturne collective, une fête où l’on fait corps à la lumière de nos multiples féminités.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 http://www.leslaboratoiresvivants.com