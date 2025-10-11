Performance d’Ali Cherri « Le livre de la Boue » Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Performance d’Ali Cherri « Le livre de la Boue » Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Performance d’Ali Cherri « Le livre de la Boue »

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 17h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Le Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] vous donne rendez-vous pour une performance d’Ali Cherri « Le livre de la Boue ».

Dans le cadre du Festival Actoral. En résonance avec l’exposition Les Veilleurs d’Ali Cherri, au [mac] Musée d’art contemporain



Ni tout à fait terre, ni totalement eau, les marécages ont longtemps été perçus comme des lieux ambivalents, énigmatiques et fantomatiques, suscitant à la fois fascination et effroi.



Si la boue avait sa propre mémoire, qu’estimerait-elle digne du souvenir ? À la manière d’un conte, Le Livre de la Boue offre un voyage fertile à travers les imaginaires liés aux marais, aux eaux stagnantes et aux zones humides. Ni tout à fait terre, ni totalement eau, les marécages ont longtemps été perçus comme des lieux ambivalents, énigmatiques et fantomatiques, suscitant à la fois fascination et effroi. Inspiré du texte éponyme et des travaux de l’artiste plasticien et vidéaste Ali Cherri, Le Livre de la Boue conjugue poésie et performance musicale, langues arabe, française et anglaise pour explorer les dimensions physiques et métaphoriques qu’entretiennent les éléments « terre » et « eau ». Cette quête symbolique transforme la boue en matériau mémoriel, et raconte la manière dont elle façonne notre appréhension du monde et de l’existence.



Ali Cherri, artiste plasticien et vidéaste né à Beyrouth et installé à Paris, développe depuis trois décennies une pratique artistique mêlant cinéma, performance, sculpture, dessin et installations. Son travail est inspiré par les artefacts anciens et le monde naturel sculptures, dessins et installations explorent les décalages temporels entre les mondes anciens et les sociétés contemporaines. Utilisant des artefacts archéologiques comme point de départ, Ali Cherri étudie les limites des idéologies qui sous-tendent la fondation des nations et le mythe de la progression nationale. Il explore ainsi les liens entre l’archéologie, la narration historique et le patrimoine, en considérant les processus d’excavation et de déplacement des objets culturels dans les musées.



Distribution

Interprètes Leslie Carmine (en français) et Souhaib Ayoub (en arabe).

Composition musicale et interprétation Charbel Haber

The Book of Mud d’Ali Cherri a été publié par Dongola Limited Editions en 2020

Texte en anglais Lina Mounzer

Texte en arabe Mariam Janjelo

Traduction en français Karim Kattan

Conception de la performance Ali Cherri

Collaboration artistique Kayjie Kagame

Co-produit par la Librairie 7L et le Festival d’Automne à Paris





• Durée 40 minutes

• Réservation en ligne sur le site du Festival Actoral .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

