Performance dansée avec Gabriel Um et Florent Gauvrit CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle La Rochelle

Performance dansée avec Gabriel Um et Florent Gauvrit Samedi 20 septembre, 18h00 CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Performance dansée – Gabriel Um et Florent Gauvrit

À l’occasion de sa semaine de résidence à Mille Plateaux, le danseur et chorégraphe Gabriel Um présentera un extrait de sa future pièce Bum.

Bum, qui signifie « héritage » en langue bassa, parlée au Cameroun, est un projet qui questionne ce que l’on porte en soi : les empreintes laissées par les rencontres, les transmissions conscientes ou inconscientes, les expériences fondatrices.

CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle 14 rue du Collège, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546000046 https://www.milleplateauxlarochelle.com

© Gabriel Um