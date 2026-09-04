PERFORMANCE DANSÉE DU COLLECTIF LIM Mende
vendredi 19 mars 2027 · Mende
Informations pratiques
Mende
PERFORMANCE DANSÉE DU COLLECTIF LIM
2 rue Henri Rivière Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Performance dansée par le collectif LiM lors du vernissage de l’exposition de Margaux Fontaine en partenariat avec L’Enfance de l’Art / Le Vallon du Villaret.
Association multiforme aux profils variés : artistes, chercheur·ses ou pédagogues, LiM (Landscape in Motion) se situe au carrefour de plusieurs pratiques : arts vivants, arts plastiques, philosophie, architecture ou encore littérature. Pedro Prazeres, Chiharu Mamiya et Séverine Parouty créeront un pont entre danse et arts visuels.
À la maison consulaire, il et elles réaliseront une déambulation dansée traversant l’univers de Margaux Fontaine, s’imprégnant de son travail de plasticienne dans la mise en mouvement… Apparitions et disparitions !
Tout public.
Entrée libre & gratuite.
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Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le site web .
2 rue Henri Rivière Mende 48000 Lozère Occitanie
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English :
L’événement PERFORMANCE DANSÉE DU COLLECTIF LIM Mende a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mende
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