Informations pratiques

Mende

PERFORMANCE DANSÉE DU COLLECTIF LIM

2 rue Henri Rivière Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Performance dansée par le collectif LiM lors du vernissage de l’exposition de Margaux Fontaine en partenariat avec L’Enfance de l’Art / Le Vallon du Villaret.

Association multiforme aux profils variés : artistes, chercheur·ses ou pédagogues, LiM (Landscape in Motion) se situe au carrefour de plusieurs pratiques : arts vivants, arts plastiques, philosophie, architecture ou encore littérature. Pedro Prazeres, Chiharu Mamiya et Séverine Parouty créeront un pont entre danse et arts visuels.

À la maison consulaire, il et elles réaliseront une déambulation dansée traversant l’univers de Margaux Fontaine, s’imprégnant de son travail de plasticienne dans la mise en mouvement… Apparitions et disparitions !

Tout public.

Entrée libre & gratuite.

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Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le site web .

2 rue Henri Rivière Mende 48000 Lozère Occitanie

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English :

L’événement PERFORMANCE DANSÉE DU COLLECTIF LIM Mende a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mende