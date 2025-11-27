Performance dansée et contée : À un fil Médiathèque Françoise Sagan Paris

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Performance de Coline Irwin et Gerry Quevreux, créée à l’occasion de la résidence crèche bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin. Dans le cadre du programme l’Art pour Grandir de la Ville de Paris.

Une performance dansée et contée à l’occasion de la résidence crèche bibliothèque » Faire dans la dentelle » de Coline Irwin

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place. Par mail, merci de nous transmettre vos noms, prénoms, et coordonnées.

Tout public. A partir de 1 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr