Performance dansée et contée : À un fil Médiathèque Virginia Woolf Paris

Performance dansée et contée : À un fil Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 20 décembre 2025.

Performance de Coline Irwin et Gerry Quevreux, créée à l’occasion de la résidence crèche bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin. Dans le cadre du programme l’Art pour Grandir de la Ville de Paris.

Durée : 30 minutes

Sur réservation (Dès 1 ans)

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Le samedi 20 décembre 2025

de 11h30 à 12h00

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit

réservation à partir du 1er décembre au 01 44 08 12 71 ou par mail à médiathèque.virginia.woolf@paris.fr

Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-20T12:30:00+01:00

fin : 2025-12-20T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T11:00:00+02:00;2025-12-20T11:30:00+02:00_2025-12-20T12:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR