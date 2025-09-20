Performance dansée La Danse de l’impossible Esplanade du MUDAAC Épinal

Fermé au public, le MUDAAC prend part aux Journées européennes du patrimoine et vous donne rendez-vous en début de soirée sur l’esplanade du musée pour assister à la performance La Danse de l’impossible .

Cette création artistique est un voyage sans retour, un souffle ininterrompu, où le corps d’Amon Bey lutte, chavire et renaît, porté par les vagues sonores du violoncelle de Stann Duguet. Échos lointains d’IN C du compositeur Terry Riley, les boucles sculptées ouvrent un paysage mouvant, une route infinie, où le temps vacille. La danse s’y brûle, repousse l’épuisement, frôle la chute et l’extase, jusqu’à ce que tout bascule dans l’inconnu.

sans réservation dans la limite des places disponibles

Durée : 50 min.Tout public

Esplanade du MUDAAC 1 place Lagarde Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

Closed to the public, MUDAAC is taking part in the European Heritage Days and invites you to join us in the early evening on the museum esplanade for the performance « La Danse de l?impossible ».

This artistic creation is a journey of no return, an uninterrupted breath, where Amon Bey?s body struggles, capsizes and is reborn, carried by the sonorous waves of Stann Duguet?s cello. Distant echoes of composer Terry Riley?s IN C, the sculpted loops open up a shifting landscape, an infinite road where time wavers. The dance burns itself out, pushing back exhaustion, verging on the fall and ecstasy, until all is lost in the unknown.

subject to availability

Running time: 50 min.

German :

Das für die Öffentlichkeit geschlossene MUDAAC nimmt an den Europäischen Tagen des Kulturerbes teil und lädt Sie am frühen Abend auf die Esplanade des Museums ein, um der Performance « La Danse de l’impossible » (Der Tanz des Unmöglichen) beizuwohnen.

Diese künstlerische Kreation ist eine Reise ohne Wiederkehr, ein ununterbrochener Atemzug, bei dem der Körper von Amon Bey kämpft, kentert und wiedergeboren wird, getragen von den Klangwellen des Cellos von Stann Duguet. Die gemeißelten Loops sind ein fernes Echo von IN C des Komponisten Terry Riley und eröffnen eine bewegte Landschaft, eine endlose Straße, in der die Zeit schwankt. Der Tanz verbrennt sich darin, drängt die Erschöpfung zurück, schrammt am Absturz und an der Ekstase vorbei, bis alles ins Ungewisse kippt.

ohne Reservierung, solange Plätze verfügbar sind

Dauer: 50 Min.

Italiano :

Chiuso al pubblico, il MUDAAC partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio e vi invita a unirvi a noi in prima serata sulla spianata del museo per la rappresentazione de « La Danse de l’impossible ».

Questa creazione artistica è un viaggio senza ritorno, un respiro ininterrotto in cui il corpo di Amon Bey lotta, si capovolge e rinasce, trasportato dalle onde sonore del violoncello di Stann Duguet. Echi lontani di IN C del compositore Terry Riley, i loop scolpiti aprono un paesaggio mutevole, una strada infinita dove il tempo vacilla. La danza si consuma, respingendo la stanchezza, sfiorando la caduta e l’estasi, finché tutto si rovescia nell’ignoto.

prenotazione non obbligatoria, soggetta a disponibilità

Durata: 50 min.

Espanol :

Cerrado al público, el MUDAAC participa en las Jornadas Europeas del Patrimonio y le invita a unirse a nosotros a primera hora de la tarde en la explanada del museo para asistir a la representación de « La danza de lo imposible ».

Esta creación artística es un viaje sin retorno, una respiración ininterrumpida en la que el cuerpo de Amon Bey lucha, zozobra y renace, llevado por las ondas sonoras del violonchelo de Stann Duguet. Ecos lejanos del IN C del compositor Terry Riley, los bucles esculpidos abren un paisaje cambiante, una carretera infinita donde el tiempo vacila. La danza se consume a sí misma, haciendo retroceder el agotamiento, rozando la caída y el éxtasis, hasta que todo se vuelca en lo desconocido.

no es necesario reservar, sujeto a disponibilidad

Duración: 50 min.

