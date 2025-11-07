Performance dansée Zone étendue #2 Weaving

4 bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 20:15:00

Date(s) :

2025-11-07

Après une semaine de résidence, l’artiste chorégraphe Maud Albertier signera une performance pour deux interprètes autour des enjeux du lien entre matières et corps afin de tisser une œuvre vivante au plus près du spectateur. .

4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Performance dansée Zone étendue #2 Weaving Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers