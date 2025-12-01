Performance de live painting Médiathèque l’Atelier Plouescat

Performance de live painting

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

2025-12-27

Venez observer la création en direct d’une œuvre inspirée de l’exposition par l’illustrateur Gwendal Lemercier.

Tout public, entrée libre .

