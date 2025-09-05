Performance de Manon Harrois Activation de l’oeuvre « Partition » par Lina Schlageter Troyes

Performance de Manon Harrois Activation de l’oeuvre « Partition » par Lina Schlageter Troyes vendredi 5 septembre 2025.

Performance de Manon Harrois Activation de l’oeuvre « Partition » par Lina Schlageter

Passages Centre d’Art Contemporain Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Dans le travail de Manon Harrois existe l’idée de l’architecture qui se confronte au mouvement. Quand elle pénètre un espace, elle considère attentivement la sensation du rythme donné par le bâtiment.

En 2014, elle réalise une œuvre pérenne sur un plancher du centre d’art Passages, intitulée Partition.

Aujourd’hui restaurée et augmentée, elle fait l’objet d’une activation à travers une performance dansée par Lina Schlageter. .

Passages Centre d’Art Contemporain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Performance de Manon Harrois Activation de l’oeuvre « Partition » par Lina Schlageter Troyes a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne