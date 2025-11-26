Performance de Simon Kluth : Bis ich dich finde – Je te retrouverai Maison Heinrich Heine Paris

Simon Kluth présente des extraits de Bis ich dich finde (Je te retrouverai),

performance solo inspirée du roman de John Irving sur la quête du père

par Jack, son héros. La pièce

est née au sein du programme de résidence dépARTS à la Fondation Fiminco

et sera présentée dans le cadre d’une sortie de résidence en

partenariat avec la Fondation Fiminco et la Claussen-Simon Stiftung.

Musicien et acteur, Kluth explore les identités au-delà des genres et les frontières entre théâtre et concert.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-26T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:30:00+02:00_2025-11-26T20:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/11-novembre/bis-ich-dich-finde +33144161326 https://www.facebook.com/events/1955806838582979/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1955806838582979/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D