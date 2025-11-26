Performance de Simon Kluth : Bis ich dich finde – Je te retrouverai Maison Heinrich Heine Paris
Performance de Simon Kluth : Bis ich dich finde – Je te retrouverai Maison Heinrich Heine Paris mercredi 26 novembre 2025.
Simon Kluth présente des extraits de Bis ich dich finde (Je te retrouverai),
performance solo inspirée du roman de John Irving sur la quête du père
par Jack, son héros. La pièce
est née au sein du programme de résidence dépARTS à la Fondation Fiminco
et sera présentée dans le cadre d’une sortie de résidence en
partenariat avec la Fondation Fiminco et la Claussen-Simon Stiftung.
Musicien et acteur, Kluth explore les identités au-delà des genres et les frontières entre théâtre et concert.
Le mercredi 26 novembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/11-novembre/bis-ich-dich-finde +33144161326 https://www.facebook.com/events/1955806838582979/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1955806838582979/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D