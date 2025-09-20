Performance de taille dans le bois par l’artiste Coskun Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle Boulogne-Billancourt

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les sculptures de Coskun interrogent la représentation contemporaine du corps. Les surfaces souvent polychromes dessinent les expressions saisies dans l’instant. Des branches au tronc, en passant par les racines qu’il utilise, les coupes à la tronçonneuse activent la rapidité des mouvements dans la matière. Loin de l’idée de sublime et d’idéal, l’artiste traverse les canons classiques pour maintenir la figure en équilibre quel que soit son centre de gravité. Occupant l’espace, l’air que l’on respire et les idées qu’on y projette, la sculpture vibre et s’anime.

Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle 14 Rue de l'Abreuvoir, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France Le château est une "folie" du XVIIIe siècle.

