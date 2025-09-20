Performance de Tarek Lakhrissi Frac Bretagne Rennes

Performance de Tarek Lakhrissi Frac Bretagne Rennes samedi 20 septembre 2025.

Performance de Tarek Lakhrissi Frac Bretagne Rennes Samedi 20 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Durée : 45 minutes

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la résidence croisée avec la Maison de la Poésie.

Performance de Tarek Lakhrissi

——————————

### Dans le cadre de la résidence croisée avec la [Maison de la Poésie](https://maiporennes.fr/).

Au cœur de l’exposition Invisibles, la photographie « Le miroir » de Mohamed Bourouissa agit comme un seuil : un reflet qui ouvre une brèche vers un monde caché, celui des affects, des visions, de la spiritualité. À partir de cette image, dans le cadre d’une résidence entre la Maison de la Poésie de Rennes et le Frac Bretagne, l’artiste et poète Tarek Lakhrissi propose une séance de lecture immersive, en résonance avec Medieval Femme (2021) de Fatima Al Qadiri, un album ambient inspiré par la poésie soufie féminine du Moyen Âge.

Allongé·es au sol, les yeux mi-clos, le public est invité à une expérience d’écoute lente et méditative. Voix, silences, synthétiseurs et souffle composent ensemble un espace queer, mystique et tendre un moment suspendu entre désir et transcendance dans un contexte de bouleversement mondial.

**Tarek Lakhrissi** (né en 1992 à Châtellerault, vit et travaille à Paris) est un artiste français dont la pratique transdisciplinaire s’étend à la vidéo, l’installation, la performance, la poésie et, plus récemment, le dessin. Nourri par la littérature et la culture visuelle populaire, son travail explore les relations entre langage, désir, altérité et pouvoir à travers une approche symbolique et affective. Sa pratique récente du dessin donne forme à une poétique visuelle traversée par des récits spéculatifs et des imaginaires collectifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T17:45:00.000+02:00

1



Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine