Performance de Tarek Lakhrissi FRAC Bretagne Rennes

Durée : 45 minutes

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Dans le cadre de la résidence croisée avec la Maison de la Poésie.

Au cœur de l’exposition Invisibles, la photographie « Le miroir » de Mohamed Bourouissa agit comme un seuil : un reflet qui ouvre une brèche vers un monde caché, celui des affects, des visions, de la spiritualité. À partir de cette image, dans le cadre d’une résidence entre la Maison de la Poésie de Rennes et le Frac Bretagne, l’artiste et poète Tarek Lakhrissi propose une séance de lecture immersive, en résonance avec Medieval Femme (2021) de Fatima Al Qadiri, un album ambient inspiré par la poésie soufie féminine du Moyen Âge.

Allongé·es au sol, les yeux mi-clos, le public est invité à une expérience d’écoute lente et méditative. Voix, silences, synthétiseurs et souffle composent ensemble un espace queer, mystique et tendre un moment suspendu entre désir et transcendance dans un contexte de bouleversement mondial.

Tarek Lakhrissi (né en 1992 à Châtellerault, vit et travaille à Paris) est un artiste français dont la pratique transdisciplinaire s’étend à la vidéo, l’installation, la performance, la poésie et, plus récemment, le dessin. Nourri par la littérature et la culture visuelle populaire, son travail explore les relations entre langage, désir, altérité et pouvoir à travers une approche symbolique et affective. Sa pratique récente du dessin donne forme à une poétique visuelle traversée par des récits spéculatifs et des imaginaires collectifs.

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 0299373793 http://www.fracbretagne.fr [{« link »: « https://maiporennes.fr/ »}] Premier né des Fonds régionaux d’art contemporain, le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère de la Culture et de la Région Bretagne. Il a pour objectifs de soutenir et promouvoir la création contemporaine, lui permettre d’être présente sur l’ensemble du territoire régional et sensibiliser les publics les plus divers à l’art d’aujourd’hui. Sa mission principale est de constituer une collection d’art contemporain, dont il assure la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale. La collection du Frac Bretagne est l’une des plus riches au plan national : en 2016, elle compte plus de 5 000 œuvres de plus de 600 artistes. Depuis l’origine, elle se construit avec une double volonté de cohérence et d’ouverture par la recherche d’un équilibre entre les générations – des artistes confirmés aux créateurs émergents, ainsi qu’entre les différentes scènes, locales, régionales, et internationales. Parmi les orientations de la collection, l’abstraction et les relations de l’art et du paysage tiennent une place majeure. Les artistes face à l’histoire, les différents régimes de l’image dans la création contemporaine, sont également des axes forts, de même que la volonté de constituer des ensembles monographiques conséquents, tels ceux de Iain Baxter, Raymond Hains, Gabriele Di Matteo, Tania Mouraud, Aurelie Nemours, Vera Molnar, Yvan Salomone, Malick Sidibé, Yves Trémorin, Jacques Villeglé, Didier Vermeiren. Le Frac Bretagne bénéficie en outre d’importants dépôts, notamment celui de l’oeuvre de Gilles Mahé. En 2012, le Frac Bretagne s’est installé à Rennes, dans un bâtiment signé Odile Decq doté d’espaces d’exposition, de médiation, de documentation et de conservation.

