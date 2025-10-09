Performance dessinée Karen Keyrouz / Kid Fourteen Institut des Cultures d’Islam Paris

Performance dessinée Karen Keyrouz / Kid Fourteen Institut des Cultures d’Islam Paris jeudi 9 octobre 2025.

La performance dessinée est une rencontre entre le dessin et la musique, qui se mêlent sur scène. C’est une pratique vivante, éphémère, où le trait se déploie en direct, projeté sur écran, en dialogue avec un univers sonore ou musical. Le dessin n’y est pas figé : il se transforme sous les yeux du public, porté par une narration visuelle.

Dans le cadre de la programmation associée à l’exposition Cosmogrammes de Sara Ouhaddou, la dessinatrice Karen Keyrouz et le musicien Kid Fourteen s’associent pour une performance poétique inédite.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam 56, rue Stephenson 75018 Paris