Vitré

Performance dessinée | Rien à feutre club

5 Place de la République Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:30:00

fin : 2026-04-16 22:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Rendez-vous le jeudi 16 avril à partir de 19h30, pour une expérience artistique immersive où le son et l’image ne font plus qu’un, avec un programme spécial

19h30-20h30 Pratique créative

20h30 Performance dessinée

Simon, à la batterie, et Céline, à l’illustration, dialoguent en direct chaque pulsation, chaque variation rythmique se transforme en ligne, en texture, en mouvement. Le dessin devient une partition visuelle, tandis que la musique se donne à voir autant qu’à entendre.

Cette performance explore la rencontre entre deux univers sensibles, celui du geste graphique et celui du rythme sonore, pour révéler ce qui les relie le tempo, l’énergie, l’improvisation. Une création vivante, spontanée et vibrante, où le trait se fait musique et où le rythme prend forme sous vos yeux.

À l’issue de la performance, les œuvres réalisées en direct seront proposées à la vente au prix de 15€. Aussi, des cartes imprimées, inspirées des illustrations de la soirée, seront également disponibles à prix libre.

Les fonds récoltés contribueront au développement et à l’organisation des futurs événements de la communauté Rien à Feutre.

Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, merci d’informer de votre venue par message privée sur le facebook Rien à Feutre Club ou par SMS au 06 71 08 69 07. .

5 Place de la République Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 08 69 07

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English :

L’événement Performance dessinée | Rien à feutre club Vitré a été mis à jour le 2026-04-08 par OT VITRE