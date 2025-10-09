Performance Dialogues de l’Encre Monde Château de Simiane Valréas

Performance Dialogues de l’Encre Monde Château de Simiane Valréas jeudi 9 octobre 2025.

Performance Dialogues de l’Encre Monde

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09 19:00:00

2025-10-09

Dialogue inédit peinture × musique avec l’acousticien Bertrand Merlier paysages sonores au piano numérique et toile en train de naître, en direct. Participation au chapeau.

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Unprecedented painting × music dialogue with acoustician Bertrand Merlier: digital piano soundscapes and live canvas in the making. Participation by hat.

German :

Ein neuer Dialog Malerei × Musik mit dem Akustiker Bertrand Merlier: Klanglandschaften auf dem Digitalpiano und eine Leinwand, die gerade entsteht, live. Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Un dialogo originale tra pittura e musica con l’acustico Bertrand Merlier: paesaggi sonori sul pianoforte digitale e una tela in divenire, dal vivo. Partecipazione a cappello.

Espanol :

Un original diálogo pintura × música con el acústico Bertrand Merlier: paisajes sonoros en el piano digital y un lienzo en construcción, en directo. Participación por gorro.

