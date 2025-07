Performance Erell Latimier Galerie Far West Penmarch

Galerie Far West 61 rue François Peron Penmarch Finistère

samedi 19 juillet 2025, 18:30:00

En clôture du deuxième temps de résidence d’Erell Latimier dans le cadre du dispositif d’accueil Les Saisonniers, Far West vous invite à découvrir une étape de son travail.

Sociolinguiste et compositrice, Erell Latimier questionne les processus de marginalisation, d’exclusion et d’émancipation dans ses textes et compositions. Elle travaille dans les champs artistiques comme universitaire la question du langage dans ses dimensions poétique, esthétique et politique.

Écrivaine à l’origine, elle a rapidement associé et considéré le son comme médium principal pour traiter le texte en performance live et en composition studio, en utilisant le frottement entre les grains analogiques et numériques.

Elle fait entendre la/les voix, non pour la langue, mais pour leur texture, leur timbre, pour leur sens comme pour leur sonorité. En live, un contraste se forme entre boucles sonores, échos et performance visuelle. Le dispositif lo-fi constitue un orchestre de K7 joué in situ, qui dialogue ou se superpose à la matière numérique plus figée, plus composée.

Réservation nécessaire. .

Galerie Far West 61 rue François Peron Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 30 60 17 76

