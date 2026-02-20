Performance Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Le grand test | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Performance Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Le grand test | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims

2026-03-06 20:00:00

2026-03-06

Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? , animé par Le Tréma, est un jeu-spectacle mêlant quiz, talk-show et discussions autour des normes de genre et des modèles amoureux. À travers un format ludique et décalé, il propose de questionner avec humour des évidences du quotidien liées à l’hétérosexualité couple, parentalité, virilité, charge mentale ou encore répartition des rôles.

Sur scène, deux équipes de personnalités s’affrontent dans des épreuves amusantes questions, énigmes, débats qui servent de point de départ à des échanges plus personnels. Entre rires et réflexions, ce rendez-vous invite à prendre du recul sur les habitudes sociales et à ouvrir la discussion sur les relations amoureuses telles qu’elles se vivent réellement aujourd’hui. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100

