Performance et conférence sur la cause animale Annemasse

Performance et conférence sur la cause animale

Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Pour la Biennale de l’Art et de la Nature Urbaine (CH) (Re)connecting earth (03) nous accueillons l’artiste Soya the Cow à la suite de sa performance le long de la ligne 17 ainsi que 3 intervenant·es pour une conférence autour de la cause animale.

Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61 resa@villaduparc.org

English :

For the Biennale de l?Art et de la Nature Urbaine (CH): (Re)connecting earth (03) we welcome artist Soya the Cow following his performance along line 17, as well as 3 speakers for a conference on the animal cause.

German :

Für die Biennale für Kunst und Stadtnatur (CH): (Re)connecting earth (03) begrüßen wir die Künstlerin Soya the Cow nach ihrer Performance entlang der Linie 17 sowie drei RednerInnen für eine Konferenz zum Thema Tierschutz.

Italiano :

In occasione della Biennale di Arte Urbana e Natura (CH): (Re)connecting earth (03) accoglieremo l’artista Soya the Cow dopo la sua performance lungo la linea 17, oltre a 3 relatori per una conferenza sulla causa animale.

Espanol :

Con motivo de la Bienal de Arte Urbano y Naturaleza (CH): (Re)connecting earth (03) recibimos al artista Soya the Cow tras su actuación en la línea 17, así como a 3 ponentes para una conferencia sobre la causa animal.

