Performance état d’urgence Art Vidéo #3 ATHIS-DE-L’ORNE Athis-Val de Rouvre

Performance état d’urgence Art Vidéo #3

ATHIS-DE-L’ORNE 16 Rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 15:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Un dialogue entre danse et vidéo

Œuvre vidéo état d’urgence d’Isabel Pérez Del Pulgar

Les danseurs Tom Ferrari et Emma Delburg (Bordeaux)

Deux corps traversent les secousses de leur époque. Entre tension et apaisement, leur danse traduit les impacts du monde sur nos vies intérieures. Un dialogue faisant écho aux bouleversements qui nous traversent le chaos, la fragilité, mais aussi la possibilité d’un équilibre retrouvé.

Vidéo Isabel Pérez Del Pulgar

Nous vivons une époque marquée par la menace constante d’une catastrophe, de l’épuisement des ressources, de la destruction de la planète… dans un présent sans promesses d’avenir, à moins que celles-ci ne soient dystopiques. Comment ce sentiment d’inquiétude, d’insécurité, de manque de perspectives affecte notre psychisme et notre façon d’envisager l’avenir.

Danse

Tom Ferrari

Tom a été formé en danse contemporaine par Diane Tsitera, au sein de l’école de danse 4ème art. C’est aussi en participant à de nombreux stages, concours et projets en compagnies professionnelles, qu’il affirme aujourd’hui sa singularité en tant que danseur interprète. Désormais, Tom explore la danse contemporaine comme un mélange de styles et de perceptions. Son langage corporel est un dialogue subtil entre la danse contemporaine et certains aspects du hip-hop, fusionnant la fluidité et la sensibilité du mouvement avec l’intensité et la puissance physique.

Emma Delburg

Formée à la danse contemporaine par Diane Tsitera au sein de l’école de danse 4ème Art puis au Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux, Emma est aujourd’hui danseuse professionnelle et professeure diplômée d’État, transmettant son travail de la danse à tous les âges et à tous les niveaux. Tout au long de son parcours, elle a participé à de nombreux concours, projets artistiques et stages qui ont nourri sa curiosité et affiné sa sensibilité d’interprète autour de la théâtralité du mouvement, où chaque geste, chaque déplacement est porteur de sens. Elle aime aussi puiser son inspiration dans les éléments de la nature qui incarnent pour elle les forces essentielles du mouvement

Prix libre .

ATHIS-DE-L’ORNE 16 Rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 70 38

English : Performance état d’urgence Art Vidéo #3

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Performance état d’urgence Art Vidéo #3 Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-11-20 par Flers agglo