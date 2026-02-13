Performance florale avec Julia Vermeillé à Esplanade Immobilier, Paris – 14 février, Agence immobilière, ambiance feutrée, Paris

Performance florale avec Julia Vermeillé à Esplanade Immobilier, Paris – 14 février Samedi 14 février, 17h00 Agence immobilière, ambiance feutrée Paris

Début : 2026-02-14T17:00:00+01:00 – 2026-02-14T22:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c4371-84e0-712f-b823-ca7f0a6430d7

Le 14 février 2026, plongez dans une expérience artistique hors du commun à l’Esplanade Immobilier, au cœur du 7e arrondissement de Paris. Julia Vermeillé, artiste florale, réinvente le monde des fleuristes en transformant cet espace immobilier en un jardin expérimental et artistique. Profitez d’une ambiance feutrée et chaleureuse pour vivre un moment unique où l’art et l’immobilier s’unissent. Benjamin vous attend pour partager ce moment créatif et soutenir l’artiste. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver cette expérience éphémère et authentique. 14/02/2026 Esplanade Immobilier, Paris 7ème ️ À partir de 1€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

