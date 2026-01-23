Performance – GIGI Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Rennes Lundi 2 février, 13h00 Gratuit, entrée libre.

En partenariat avec le festival Waterproof, plongez dans la danse ! et le Service commun de documentation de l’Université Rennes 2. Une performance de Joachim Maudet, compagnie Les Vagues.

GIGI est une présence simple, fragile et sur le fil.

GIGI est vibration, humanité et désespoir.

La parole est instantanée, enivrante et inaliénable laissant derrière elle un corps qui s’effeuille, se déconstruit et se cherche.

Par ce corps qui se dépouille et cette voix qui se libère, GIGI laisse une part d’intimité se dévoiler aux yeux du public.

Sous forme d’un one wo-man show tragi-comique, GIGI est un solo intime, un abandon de soi, une perdition de l’identité.

Heureusement Dalida est là.

Début : 2026-02-02T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-02T13:30:00.000+01:00

Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Place Recteur Henri le Moal Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



