Performance graff Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) Cossé-le-Vivien

Performance graff Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) Cossé-le-Vivien dimanche 21 septembre 2025.

Performance graff Dimanche 21 septembre, 11h00 Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le collectif Good Good Moods poursuit son dialogue avec l’œuvre de Robert TATIN sous la forme d’une performance artistique graff à la bombe.

Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien 53230 La Frénouse Mayenne Pays de la Loire 0243988089 https://patrimoine.lamayenne.fr/robert-tatin/ En 1962, Robert Tatin achète, avec son épouse Lise, une petite maison ancienne au lieu dit La Frénouse sur la commune de Cossé-le-Vivien en Mayenne. Il imagine sa « Maison des Champs », une oeuvre monumentale ancrée dans la nature, qui se ferait le carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage universel, un « pont entre l’Orient et l’Occident ».

Rapidement, les premières sculptures de ciment armé peint apparaissent dans ce qu’il appelle « Le Jardin des Méditations » qui constitue le cœur du musée.

En 1967, le chemin communal qui mène à son espace de vie et de création se voit doté du premier des 20 « Géants » qui le bordent aujourd’hui et qu’il a nommé l’Allée des Géants. C’est le début de vingt et un ans de création, sculpturale, architecturale et picturale, en compagnie de Lise qui participe activement à la construction du musée.

Robert Tatin décède en 1983. Depuis cette date, et hormis les campagnes de restauration qui se succèdent, cette oeuvre est restée la même… Parking et Aire de pique-nique

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la culture