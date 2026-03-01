Performance Je cisaille la nuit Atelier de Mars Marseille 2e Arrondissement

Performance Je cisaille la nuit

Vendredi 20 mars 2026 de 19h30 à 20h30.

Samedi 21 mars 2026 de 17h à 18h. Atelier de Mars 44 rue du Refuge Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-20 17:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-20 2026-03-21

Benjamin Carbonne et Antonio Rodriguez Yuste Collectif Interférences La rencontre des mots et de la peinture, un élan de vie, un cri, une action qui tente de faire vibrer les dedans, là où nos cœurs peuvent entendre et recevoir.

En mars, l’Atelier de Mars vous invite à traverser la nuit.

Deux soirées singulières, deux écritures sensibles, deux manières d’explorer ce qui veille en nous lorsque le jour se retire.

Première Nuit Blanche Samedi 14 mars à 17h (voir Agenda)

Nous poursuivrons avec Je cisaille la nuit, performance du Collectif Interférences portée par Benjamin Carbonne et Antonio Rodriguez Yuste.

Ici, la nuit devient matière.

Les mots rencontrent la peinture.

La voix dialogue avec le geste.

La toile reçoit l’élan.

C’est un cri, un souffle, une action poétique qui cherche à faire vibrer les dedans, là où nos cœurs peuvent encore entendre et recevoir.

Des centaines et des centaines de chuchotements qui dorment dans les replis de nos respirations…

Une proposition intense et organique, où la parole incise et la peinture respire en direct.



Deux nuits.

Deux univers.

Une même invitation ressentir.



Nous serions heureux de vous accueillir à l’Atelier de Mars pour partager ces Nuits de Mars. .

Atelier de Mars 44 rue du Refuge Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Benjamin Carbonne and Antonio Rodriguez Yuste Collectif Interférences The meeting of words and paint, a surge of life, a cry, an action that tries to vibrate inside, where our hearts can hear and receive.

