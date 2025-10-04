PERFORMANCE LA DANSE DU LECTEUR AVEC ANNE MUTUEL, CIE LA CHALEURUMAINE Lodève

PERFORMANCE LA DANSE DU LECTEUR AVEC ANNE MUTUEL, CIE LA CHALEURUMAINE

place Francis Morand Lodève Hérault

Début : 2025-10-04

2025-10-04

Découvrez une proposition artistique qui met en jeu dans l’espace de la Médiathèque le geste dansé, la performance et l’activité de lecture.

Pour petits et grands danseurs qui lisent ou petits et grands lecteurs qui dansent

Où est-ce que je lis ? Comment ? Quoi ? Avec qui ? Pratique intime ou pratique sociale ?

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

Discover an artistic proposal that brings together dance, performance and reading in the space of the Médiathèque.

German :

Entdecken Sie einen künstlerischen Vorschlag, der im Raum der Mediathek die tänzerische Geste, die Performance und die Aktivität des Lesens miteinander ins Spiel bringt.

Italiano :

Scoprite una proposta artistica che riunisce danza, performance e lettura nella Médiathèque.

Espanol :

Descubra una propuesta artística que aúna danza, performance y lectura en la Médiathèque.

