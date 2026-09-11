Performance « la jupe tatouée », Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Performance « la jupe tatouée » Dimanche 20 septembre, 10h00 Cité des Présents – François Mitterrand Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Juchée sur un tabouret, une femme vêtue d’une robe à crinoline lit, brode, tricote… À ses pieds, un brodeur réalise sans interruption des motifs directement sur le tissu. Comme un tatouage qui se construit au fil des années, la jupe se transforme progressivement, motif après motif. Sans dessin préétabli, les formes apparaissent au gré du geste, des rencontres et des circonstances. La jupe tatouée donne ainsi à voir ce qui échappe habituellement au regard : le temps, la patience, le savoir-faire et la transformation progressive de la matière.

Performance par le duo Stella Goldschmit visible tout au long de la journée dans le pavillon.

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

Juchée sur un tabouret, une femme vêtue d’une robe à crinoline lit, brode, tricote… À ses pieds, un brodeur réalise sans interruption des motifs directement sur le tissu. Comme un tatouage qui se au …

©Stella Goldschmit