Performance – « Le Parapluie de Rosa Parks et autres objets totem, mémoires antiracistes » Médiathèque James Baldwin Paris jeudi 16 octobre 2025.

Le parapluie de Rosa Parks, une performance interactive, à partir d’extraits du spectacle Rosa 08’46* (projet lauréat Artcena – Dramaturgies Plurielles)*.

Prenez place dans le bus de Rosa Parks !

Les spectateurs sont invités autour d’objets reliés à l’histoire et la mémoire des luttes contre la ségrégation : le parapluie de Rosa Parks, le chapeau de Martin Luther King, la veste de James Baldwin, la robe d’une chanteuse soul.

En touchant l’objet, ils réveillent des sons du passé et des épisodes, des fragments de la vie de grandes figures de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Grâce au jeu de l’interactivité se déploie un moment entre jeu, danse, chant, les souvenirs d’une époque, d’un parcours de combat et de ses résonances actuelles.

Le spectateur est invité à découvrir des univers sonores évocateurs de différents moments d’histoire, les mots et paroles, gestes et actes de la militante Rosa Parks et de ses contemporains.

Un spectacle produit par la Cie Le Makila

*avec le soutien de la Mairie de Paris.

Durant la semaine de lutte contre les discriminations, la médiathèque proposera une performance interactive : venez faire parler le parapluie de Rosa Parks !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/