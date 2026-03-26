Performance Mal de me.r chapitre 2 Campus Schuman Aix-en-Provence

Performance Mal de me.r chapitre 2

Du mercredi 15 au jeudi 16 avril 2026 à partir de 18h. Campus Schuman 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-15

Après trois mois de recherche et d’expérimentation sur le campus Schuman, au contact d’experts et chercheurs en philosophie, histoire, neuroscience et des étudiants du campus Schuman, l’artiste Ana Gabi Novais, présente Mal de me.r chapitre 2.

Aix Marseille Université lance pour la première fois deux résidences artistiques sur ses campus Schuman et Saint-Charles, en lien étroit avec la recherche et la communauté universitaire. Menées en partenariat avec Lieux Publics, ces deux temps de résidences aboutiront à deux représentations en espace public, celles des artistes Ana Gabi et Emmy Ols, apprenties sortantes de la FAI-AR, formation supérieure d’art en espace public basée à la Cité des arts de la rue à Marseille, et du Master arts d’amU.



Après trois mois de recherche et d’expérimentation sur le campus Schuman, au contact d’experts et chercheur·euse·s en philosophie, histoire, neuroscience et des étudiant·e·s du

campus Schuman, l’artiste Ana Gabi Novais, présente Mal de me.r chapitre 2.



Après nous avoir introduit au personnage du Temps, lors d’une représentation à la Cité des arts de la rue en mai 2025, place à celui de la Mémoire. Cette rencontre textuelle, sonore et visuelle sur fond de réflexions philosophiques, promet d’être mémorable. Entre questionnements autour de la mémoire individuelle et collective, le pouvoir de la mémoire comme outils de subversion, la mémoire comme frein ou carburant face au monde contemporain, l’artiste performeuse incarnera la relation à la fois évidente et complexe qu’entretiennent ces deux notions. A l’aide de supports sonores et visuels, Mal de me.r chapitre 2 ouvre la voie à une performance philosophique tourbillonnante de pensées, enrichies notamment grâce à plusieurs workshops d’écriture et de collectes, organisés avec les étudiant.es du campus.



Sortie de résidence dans le cadre du projet Résidences Artistes en Campus Aix-Marseille Université

Résidence croisée entre Aix-Marseille Université et Lieux Publics, avec le soutien de la FAI-AR (Formation nationale supérieure d’art en espace public), la Biennale d’Aix organisée par la Ville d’Aix-en-Provence et la DRAC PACA.



Ana Gabi Réalisatrice et actrice

Carol Thusek: Mise en scène, texte et vidéo

Juliano Gil Acteur et créateur sonore

Mathi Dewavrin Interprétation vidéo

Kaio Martins créateur de costumes



Biographie

Ana Gabi est artiste de la scène et performeuse. Son travail se développe à partir d’un dialogue constant entre différentes disciplines, croisant théâtre, performance, philosophie et arts visuels. Titulaire d’un master en Esthétique et Philosophie de l’Art, d’un Master Arts de la scène et formée aux arts dramatiques, sa recherche explore les potentialités narratives et

compositionnelles de l’espace public, en s’appuyant sur la philosophie comme socle de création.



Arrivée du Brésil pour suivre la formation FAI-AR, elle trouve en France l’opportunité d’approfondir sa relation à la mise en scène dans l’espace public ainsi qu’à la dramaturgie.

C’est dans l’hybridation des langages qu’Ana Gabi construit des collaborations, partage des savoirs et développe des processus collectifs. En 2021, au Brésil, elle rencontre l’artiste

plasticienne Carol Thusek, avec qui elle fonde la Cie Vide. .

Campus Schuman 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After three months of research and experimentation on the Schuman campus, in contact with experts and researchers in philosophy, history, neuroscience and Schuman campus students, artist Ana Gabi Novais presents Mal de me.r ? chapter 2.

L’événement Performance Mal de me.r chapitre 2 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence