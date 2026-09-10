Performance « Memento vivere », Compagnie Zaoum, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Performance « Memento vivere », Compagnie Zaoum Dimanche 20 septembre, 17h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

50 minutes, dès 12 ans

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Attention : Memento vivere évoque des récits de violences sexistes et sexuelles.

“Le plus souvent dans l’histoire, « anonyme » était une femme”. Virginia Woolf, 1929.

Anonymes. Pourtant, les femmes n’ont jamais cessé de parler, d’écrire, de peindre, de créer. Leurs œuvres nous tendent un miroir qui n’est pas un Memento mori « Souviens-toi que tu vas mourir » mais un Memento vivere « souviens-toi que tu es en vie ». Dans la continuité de la performance en musée Eloge des créatrices, avec Plaines d’été, Bernadette Gruson crée Memento vivere, un impromptu qui fait bien plus que sortir les œuvres des musées, il sort les artistes de l’oubli et met au grand jour leur talent, leur nom, et le système qui les a effacées.

Conception, écriture, interprétation et mise en scène : Bernadette Gruson

Collaboration dramaturgique : Solène Petit

Stagiaire assistante à la dramaturgie : Maayana Portmann-Barret

Production Compagnie Zaoum

Remerciement à la Maison de quartier La Soubise et à Frûctose pour leur accueil en résidence.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des « Vacances culturelles », manifestation à l’initiative du

ministère de la culture et participe au programme « Plaines d’été » soutenu par la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

50 minutes, dès 12 ans

© Compagnie Zaoum