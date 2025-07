Performance musicale à Aponia 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-08-05 17:00:00

fin : 2025-08-05 20:00:00

2025-08-05

Performance musicale le mardi 5 août à partir de 17h

Partenariat Festival des Cuivres du Monastier

Trompette/Clavier à partir de 17h , avec Pablo Valat et Jeff Gagnor.

Entrée libre et gratuite

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr

English :

Musical performance on Tuesday August 5th from 5pm

Festival des Cuivres du Monastier partnership

Trumpet/keyboard from 5pm, with Pablo Valat and Jeff Gagnor.

Free admission

German :

Musikalische Performance am Dienstag, den 5. August ab 17 Uhr

Partnerschaft Festival des Cuivres du Monastier

Trompete/Keyboard ab 17 Uhr , mit Pablo Valat und Jeff Gagnor.

Freier Eintritt

Italiano :

Spettacolo musicale martedì 5 agosto dalle 17.00

In collaborazione con il Festival des Cuivres du Monastier

Tromba/tastiera dalle 17.00, con Pablo Valat e Jeff Gagnor.

Ingresso libero

Espanol :

Actuación musical el martes 5 de agosto a partir de las 17.00 horas

Colaboración con el Festival des Cuivres du Monastier

Trompeta/teclado a partir de las 17.00 h, con Pablo Valat y Jeff Gagnor.

Entrada gratuita

