Performance musicale : « Dolores » Samedi 23 août, 18h00 Jardin pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Début : 2025-08-23T18:00:00 – 2025-08-23T20:00:00

Fin : 2025-08-23T18:00:00 – 2025-08-23T20:00:00

Touchante et pleine d’émotions, Dolores est une performance musicale singulière qui brouille les frontières entre concert et récit intime.

Ce qui débute comme une conférence sur l’origine du boléro — l’un des genres musicaux les plus emblématiques d’Amérique latine — glisse peu à peu vers une confession personnelle et bouleversante, portée par la musique et la voix.

Jardin pédagogique de Sarcelles 15 impasse des pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 94 53 88 http://www.inventerre.org/notre-jardin-pedagogique/ https://www.facebook.com/pg/inventerre/about/?ref=page_internal Le jardin pédagogique est un lieu de biodiversité en plein cœur du village de Sarcelles, accueillant une grande diversité des milieux.

Performance musicale entre conférence et confession Performance théatre

©INVEN’TERRE