Performance musicale et poétique Tu viens, on joue Cinéma Le Plaza Marmande

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

En avant programme Julie Läderach, violoncelliste, Collectif TUTTI , nous livre un mini spectacle Tu viens, on joue ? , musical et poétique, mais aussi burlesque , avec un rien de Jacques Tati au féminin !

Du pizzicato à l’arco, de la main à l’archet, les cordes sonnent et résonnent dans toutes les oreilles, petites et grandes. Une bulle musicale où vous allez enfin découvrir le violoncelle sous toutes ses facettes ! —Adapté du projet “Il s’agit d’agir Musiques par effraction .

+33 5 53 64 21 32 cinema.leplaza@orange.fr

English : Performance musicale et poétique Tu viens, on joue

Musical and poetic performance Tu viens, on joue (You come, we play)

