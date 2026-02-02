Performance musicale et poétique Tu viens, on joue Rue du Maréchal Foch Tonneins
Performance musicale et poétique Tu viens, on joue Rue du Maréchal Foch Tonneins mardi 10 février 2026.
Performance musicale et poétique Tu viens, on joue
Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Performance musicale et poétique Tu viens, on joue
Performance musicale et poétique Tu viens, on joue
En avant programme Julie Läderach, violoncelliste, Collectif TUTTI , nous livre un mini spectacle Tu viens, on joue ? , musical et poétique, mais aussi burlesque , avec un rien de Jacques Tati au féminin !
Du pizzicato à l’arco, de la main à l’archet, les cordes sonnent et résonnent dans toutes les oreilles, petites et grandes. Une bulle musicale où vous allez enfin découvrir le violoncelle sous toutes ses facettes ! —Adapté du projet “Il s’agit d’agir Musiques par effraction .
Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 38 91 cinerextonneins@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Performance musicale et poétique Tu viens, on joue
Musical and poetic performance Tu viens, on joue (You come, we play)
L’événement Performance musicale et poétique Tu viens, on joue Tonneins a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Val de Garonne