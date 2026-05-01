Performance musicale ‘Ubūr عُُبُُور Ilā al-‘Ilāj Souffle Collectif Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Performance musicale ‘Ubūr عُُبُُور Ilā al-‘Ilāj Souffle Collectif

Dimanche 17 mai 2026 de 19h30 à 21h30. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 19:30:00

fin : 2026-05-17 21:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Rendez-vous au Centre de la Vieille Charité dimanche 17 mai.

Souffle Collectif imagine ‘Ubūr عُُبُُرو Ilā al-‘Ilāj, une création inédite née de la rencontre entre l’ensemble égyptien Mazaher, porteur de la tradition du Zâr, et des artistes issus des héritages gnawa du Maroc. Dialoguant avec l’improvisation musicale et la performance contemporaine, cette création croise deux traditions de transe et de guérison issues des routes de l’esclavage et de l’exil, cherchant à construire un langage commun en s’appuyant sur la proximité modale et rythmique du Zâr et du gnawa. Une célébration des relations, des identités et des résistances que la musique continue de porter et de transmettre.



Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 ouvre à Marseille Arriver, partir, revenir. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Aden-Marseille. D’un port à l’autre retraces over a century of trade between the two ports. Visit the Centre de la Vieille Charité. Exhibition organized by the Musées de Marseille and the Musée du Louvre.

L’événement Performance musicale ‘Ubūr عُُبُُور Ilā al-‘Ilāj Souffle Collectif Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Ville de Marseille