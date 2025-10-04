Performance Nuée Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Performance Nuée Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 16:00 –

Gratuit : oui

Cette nouvelle création du Collectif 7.8.3. portée par Anne Reymann questionne la place de la danse dans l’espace public et les liens d’équilibre qui forment le groupe. Elle prend la forme d’une performance in situ avec l’envie de porter un regard singulier sur nos habitudes urbaines.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr