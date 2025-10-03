Performance Nuée Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Performance Nuée Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain vendredi 3 octobre 2025.

Performance Nuée Vendredi 3 octobre, 16h00, 17h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Fin : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Cette nouvelle création du Collectif 7.8.3. portée par Anne Reymann questionne la place de la danse dans l’espace public et les liens d’équilibre qui forment le groupe. Elle prend la forme d’une performance in situ avec l’envie de porter un regard singulier sur nos habitudes urbaines.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 1 rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228252525 http://la-bibliotheque.com

Cette nouvelle création du Collectif 7.8.3. portée par Anne Reymann questionne la place de la danse dans l’espace public et les liens d’équilibre qui forment le groupe. Elle prend la forme d’une in…

cop. Collectif 7.8.3.