Performance Olfactive à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Vendredi 10 avril à 15h00, partez à la découverte des héroïnes balzaciennes : Henriette, Béatrix, Honorine…

Ces trois figures ont inspiré trois parfumeurs de la Maison Givaudan. Au cours d’une performance olfactive, la comédienne Christine Culerier leur donnera voix. Vous découvrirez leurs personnalités, leurs ambigüités et leurs frustrations. Femmes corsetées dans leurs désirs enfouis, elles aiment, mais comment aiment-elles ? Plus ou moins bien, victimes des dictats, certaines se croient libres, comme Honorine, mais c’est un leurre. Affamée d’amour et de conquête, sans scrupule, elles sont dévorantes et manipulatrices, comme Béatrix. Et que dire d’Henriette qui se consume à petit feu d’avoir un adorateur qui l’idéalise et qu’elle souhaiterait plus entreprenant et moins respectueux. Si Balzac fait beaucoup parler l’âme et le cœur, le corps n’est pas en reste.

Les parfums que vous sentirez rappelleront toute la matérialité à la littérature et à l’imaginaire.

Christine Culerier joue différents auteurs classiques et contemporains au théâtre. Elle porte depuis de nombreuses années Françoise Sagan sur scène. À la radio, nous avons pu l’entendre dans de nombreuses fictions pour France Culture et France Inter. Passionnée par la lecture, elle chérit la transmission et partage avec le public son plaisir de lire. Elle dirige et met en scène des enfants et des adolescents dans le cadre de la Maison du Geste et de l’Image.

La Maison de Balzac bénéficie d’un mécénat exceptionnel de la Maison Givaudan.

L’événement s’inscrit dans le hors-les-murs de la Paris Perfume Week.

Dans le cadre de la Paris Perfume Week 2026 et fidèle à son engagement pour et par les parfums, le musée programme la performance olfactive de Christine Culerier qui a rencontré un franc succès, lors de la Nuit des Musées 2025.

Le vendredi 10 avril 2026

de 15h00 à 17h00

payant

De 8 à 10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T15:00:00+02:00_2026-04-10T17:00:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/performance-olfactive-pschitt-de-portraits-balzaciens-parfums-de-femmes?datetime=1775826000 balzac.reservations@paris.fr https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac



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