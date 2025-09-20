Performance poétique, musicale et dansée à la Teinturerie – galerie d’art La Teinturerie, galerie d’art – Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux Roubaix

Performance poétique, musicale et dansée à partir des textes de Roger Caillois Pierres

La Teinturerie, galerie d’art – Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux 102 boulevard Montesquieu, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France La galerie d’art La Teinturerie est installée sur une partie de l’ancien site de la teinturerie blanchisserie Roussel-Desrousseaux qui a fermé ses portes en 2003. Sa cheminée, la plus haute de Roubaix, est un des éléments qui rappelle l’histoire industrielle du site. Métro ligne 2 arrêt Epeule Montesquieu

Journées européennes du patrimoine 2025

Vue sur la Cheminée © Gilles Bouilliez