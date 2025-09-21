Performance poétique par le trio des tricoteurs de mots Musée Roybet Fould Courbevoie

Performance poétique par le trio des tricoteurs de mots Dimanche 21 septembre, 16h00 Musée Roybet Fould Hauts-de-Seine

Sur réservation

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le trio des Tricoteurs de mots, Saghey, Marcel Duchamp et Nady la Fée, vous fera voyager, lors d’une performance poétique unique, autour de Pavillons imaginaires aux secrets bien gardés.

Rendez-vous sur la terrasse du musée Roybet Fould !

Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 [{« type »: « phone », « value »: « 01 71 05 77 92 »}, {« type »: « email », « value »: « museeroybetfould@ville-courbevoie.fr »}] Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe la villa atelier de l’artiste peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal construit au milieu du XIXe siècle est agrandi vers 1885 lors du remontage du « Pavillon Suède-Norvège » présenté, à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1878. La façade en pin rouge de Norvège de l’architecte Henrik Thrapp-Meyer est un des rares exemples français d’architecture préfabriquée du XIXe siècle. Le pavillon est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 27 mai 1987. Le musée présente des œuvres des peintres Consuelo Fould, Georges Achille-Fould, Juana Romani et Ferdinand Roybet (1840-1920) ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). Métro / RER La Défense Métro Pont de Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

©Courbevoie, musée Roybet Fould